La Valmalenco di un tempo rivive nelle immagini dell’archivio Donadelli
Un archivio fotografico rivela immagini della Valmalenco degli anni passati, catturate da una famiglia che ha documentato l’evoluzione della zona nel tempo. Le fotografie mostrano paesaggi, attività e insediamenti che hanno caratterizzato il territorio nel corso degli anni. Le immagini sono state raccolte e conservate dall’archivio Donadelli, offrendo uno sguardo diretto sulla storia locale. La collezione comprende scatti di momenti quotidiani, eventi e cambiamenti urbanistici che si sono succeduti nel tempo.
La storia della Valmalenco raccontata attraverso l’obiettivo di una delle famiglie che più hanno contribuito a documentarne l’evoluzione. È questo il cuore della mostra fotografica "La Valmalenco nelle fotografie dell’archivio Donadelli", allestita nella Sala Ligari del Palazzo della Provincia di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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