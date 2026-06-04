La Valmalenco di un tempo rivive nelle immagini dell’archivio Donadelli

Notizia in breve

Un archivio fotografico rivela immagini della Valmalenco degli anni passati, catturate da una famiglia che ha documentato l’evoluzione della zona nel tempo. Le fotografie mostrano paesaggi, attività e insediamenti che hanno caratterizzato il territorio nel corso degli anni. Le immagini sono state raccolte e conservate dall’archivio Donadelli, offrendo uno sguardo diretto sulla storia locale. La collezione comprende scatti di momenti quotidiani, eventi e cambiamenti urbanistici che si sono succeduti nel tempo.