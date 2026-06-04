Una figura pubblica, nota per le posizioni a favore di Kiev e No Tav, è stata esclusa da un festival letterario in una città del sud. La decisione è stata presa dopo che l’individuo ha espresso opinioni considerate divergenti dalla linea ufficiale, portando alla sua rimozione dall’evento. La vicenda ha suscitato polemiche e confronti tra sostenitori e detrattori, senza coinvolgere procedimenti legali o sanzioni ufficiali.

L’aspetto più suggestivo di tutta questa storia surreale è senz’altro il modo in cui i vari protagonisti sono stati costretti a destreggiarsi con il linguaggio. Hanno danzato sul filo dell’ortodossia politica, e ogni volta che con una frase si sono resi conto di sconfinare sono corsi a precisarla, a limarla, a modificarla in un continuo gioco di negazioni e smentite: un fenomenale Lago dei cigni della correttezza politica. Solo che in quel lago gli intellettuali hanno tirato sassi e pietroni, salvo poi - come prevedibile - ritrarre la mano. L’ultimo capitolo della saga è forse il più emblematico. A sentire le parti, non è accaduto nulla. Non vi è dissidio, non vi è censura, non vi è niente: il vuoto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La tribù progressista caccia De Luca. Ma come in Urss «non c’è censura...»

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