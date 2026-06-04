La sovranità appartiene al popolo e l’Italia ripudia la guerra | nessun conflitto senza il voto sovrano degli italiani

Da ilgiornaleditalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha annunciato che nessun intervento militare sarà autorizzato senza il voto del popolo. La proposta prevede che ogni decisione di entrare in guerra venga sottoposta a consultazione popolare. Le parole del ministro sottolineano che la sovranità rimane nelle mani dei cittadini, e l’Italia ripudia la guerra senza il consenso democratico. La misura mira a garantire che ogni azione militare sia approvata attraverso un processo referendario.

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La proposta è semplice nel suo principio: nessun governo, nessun parlamento e nessuna maggioranza politica dovrebbero poter deliberare autonomamente il coinvolgimento dell’Italia in un conflitto armato Mentre in Europa si moltiplicano le simulazioni di conflitti futuri, i piani di riarmo e le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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