La sovranità appartiene al popolo e l’Italia ripudia la guerra | nessun conflitto senza il voto sovrano degli italiani

Il governo ha annunciato che nessun intervento militare sarà autorizzato senza il voto del popolo. La proposta prevede che ogni decisione di entrare in guerra venga sottoposta a consultazione popolare. Le parole del ministro sottolineano che la sovranità rimane nelle mani dei cittadini, e l’Italia ripudia la guerra senza il consenso democratico. La misura mira a garantire che ogni azione militare sia approvata attraverso un processo referendario.

La proposta è semplice nel suo principio: nessun governo, nessun parlamento e nessuna maggioranza politica dovrebbero poter deliberare autonomamente il coinvolgimento dell’Italia in un conflitto armato Mentre in Europa si moltiplicano le simulazioni di conflitti futuri, i piani di riarmo e le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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