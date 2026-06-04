La principessa Lilibet ha compiuto cinque anni il 4 giugno. La madre ha pubblicato due foto inedite per celebrare il compleanno. La bambina è la secondogenita di Meghan Markle e del principe Harry.

Buon compleanno alla principessa Lilibet. La secondogenita di Meghan Markle e del principe Harry ha compiuto cinque anni il 4 giugno e la mamma ha scelto di festeggiare la ricorrenza con un nuovo post pubblicato su Instagram, regalando ai follower uno scorcio della vita familiare dei Sussex in California. Le nuove foto per il compleanno di Lilibet Diana. Nel carosello condiviso dalla duchessa compaiono due immagini dal tono intimo e familiare. Nella prima, Lilibet è ritratta di spalle tra le braccia del padre, mentre Meghan la osserva sorridendo. Nella seconda la bambina appare da sola, a piedi nudi in giardino, concentrata nell’osservare un fiore. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La secondogenita dei duchi di Sussex ha compiuto cinque anni il 4 giugno e la mamma ha scelto di festeggiarla con due foto inedite

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