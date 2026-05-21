La settimana lavorativa di cinque giorni ha compiuto cent’anni

La settimana lavorativa di cinque giorni ha raggiunto il suo centesimo anniversario. La data segna un secolo dall’introduzione di questa norma, che ha modificato le abitudini di lavoro di numerose persone. Attualmente, si discute se mantenere questa struttura o apportare cambiamenti, considerando anche le differenze nelle modalità di lavoro e le esigenze di produttività. La questione coinvolge diverse parti interessate, tra cui sindacati, aziende e istituzioni, che analizzano i dati e le possibili ricadute di eventuali modifiche.

Nel 2026 ricorre il centenario di una delle più importanti conquiste del movimento dei lavoratori: la settimana lavorativa di cinque giorni, con il fine settimana libero. “Questo modello è ormai così radicato nella nostra società da sembrare eterno e immutabile. Ma in realtà non ha radici in alcun testo storico o pratica religiosa, e non è stato ideato dagli antichi romani, greci o egizi. Nessuno ha mai condotto un’analisi oggettiva su come l’umanità debba suddividere il tempo dedicato al lavoro e al riposo, stabilendo che il modello attuale sia quello ideale”, spiegano Jared Lindzon e Joe O’Connor sul settimanale statunitense Time. “Secondo alcune stime, per il 95 per cento della storia umana le persone hanno lavorato in media 15 ore alla settimana. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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C'è una possibilità su na cifra di nascere, si dura mediamente 80 anni scarsi, poi si crepa per non tornare mai più, *m-a-i--p-i-ù* ... qualsiasi cosa non sia settimana lavorativa di max 4 giorni + max 7h di lavoro è barbarie. Tanto vi dovevo, per oggi basta così. x.com

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