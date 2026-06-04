Una rissa tra due uomini sul lungomare di Lido Tre Archi si è conclusa con un uomo in fin di vita davanti a uno chalet. La discussione è degenerata rapidamente, portando a un'aggressione violenta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni di uno degli uomini sono risultate critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto e identificare i coinvolti.

Fermo, 4 giugno 2026 – Serata di grande paura a Lido Tre Archi, dove una discussione tra due uomini è degenerata in pochi istanti. Secondo le prime ricostruzioni, un 50enne di origine albanese è stato colpito alla testa da un uomo nordafricano nei pressi del lungomare, proprio di fronte a uno chalet molto frequentato della zona. Le cause dell’aggressione non sono ancora chiare e restano al vaglio degli investigatori. Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che stanno tentando di rianimare l’uomo. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rissa finisce in dramma sul lungomare: uomo in fin di vita davanti allo chalet

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