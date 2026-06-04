La regina dei Nebrodi

Da messinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Falcon Wolk e Daniela Dainotti hanno accompagnato un gruppo nelle acque del torrente Serravalle, visitando il ponte Zù Pardo e facendo il bagno nella cascata Cuttufa. Successivamente, sono stati nel borgo di Mistretta, tra storia e leggende.

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LA REGINA DEI NEBRODIFalcon Wolk e Daniela Dainotti ti guideranno nelle fresche acque del torrente Serravalle, visiteremo il ponte Zù Pardo, faremo il bagno nella cascata Cuttufa e poi visiteremo il borgo di Mistretta tra storia e miti. In una pasticceria artigianale ci spiegheranno la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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