La Rai smantella Torino | tre palazzi storici in vendita senza compratori e studi vuoti Ecco cosa perde la città

La Rai ha deciso di mettere in vendita tre palazzi storici a Torino, senza trovare ancora acquirenti, e ha lasciato gli studi vuoti. La decisione ha portato alla vendita degli immobili storici della città e alla chiusura di alcuni studi televisivi. La città, nota per aver contribuito allo sviluppo della televisione e della radio pubblica, vede così un progressivo ridimensionamento delle strutture dedicate al servizio pubblico.

Torino, la città che ha inventato la televisione italiana, che ha dato voce alla radio pubblica, che ha formato generazioni di tecnici, giornalisti, musicisti, autori, oggi assiste a un arretramento lento ma inesorabile del servizio pubblico. Non è solo la vendita di tre immobili a segnare la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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