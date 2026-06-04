"Tuteliamo il Gombo colpendo chi vive il Parco con eccessi, fuori dalle regole, con maleducazione e mancanza di coscienza ambientale. Però si trovi la formula per una fruizione attenta, accorta, responsabile e sostenibile". Lo dice Barbara Benvenuti dei Cantieri navali del Serchio e del rimessaggio Tronchetti yacht service. "I comportamenti di accampamento sulla spiaggia del Gombo con gazebo, sdraie, celle frigo, falò sono da sanzionarsi senza se e senza ma. Le regole ci sono; per la maggior parte dei diportisti sono chiare e sono rispettate, altri invece o le ignorano o semplicemente non capiscono che il parco è un bene di tutti ed è prezioso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La proposta: "Usare il modello della Meloria"

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