Romelu Lukaku potrebbe ancora non tornare in campo dopo la partita contro Parma. Secondo un articolo di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante resta incerto sulla propria disponibilità. La sua presenza dipende dai controlli medici e dalle decisioni dello staff sanitario. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle tempistiche di un suo eventuale rientro in rosa.

Romelu Lukaku è uccel di bosco e potrebbe esserlo anche post- Parma. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Lukaku, il rientro slitta ancora. Riporta il Corsport: “Hojlund è pronto a tornare al centro dell’attacco del Napoli dal primo minuto oggi al Tardini contro il Parma, dopo aver smaltito il virus influenzale che lo ha costretto a saltare la sfida con il Milan. Conte conferma i Fab Four nella versione riveduta: Anguissa e Lobotka a centrocampo, De Bruyne e McTominay alle spalle della punta. Di nuovo titolare anche Politano, a destra, con Spinazzola a sinistra. Tris di mancini in difesa davanti a MilinkovicSavic: Juan Jesus, Buongiorno, Olivera.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il rientro di Lukaku potrebbe slittare ancora

Incredibile Lukaku, il rientro può slittare ancora: cosa sta succedendoRomelu Lukaku rinvia ancora il rientro a Napoli: secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante belga non sarà a Castel Volturno nemmeno la prossima...

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