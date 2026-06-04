La politica si sta mangiando il successo del Nameless ovviamente

Da leccotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il successo del festival musicale è stato oscurato dalle polemiche politiche che si sono sviluppate nei giorni successivi. Gli organizzatori avevano già specificato di non voler trasformare l’evento in un simbolo politico, soprattutto a ridosso di un importante turno elettorale. Nonostante ciò, le tensioni sono continuate, e l’attenzione si è spostata sulla discussione tra le parti coinvolte, distogliendo l’attenzione dalla manifestazione stessa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Avevamo messo un pensiero esplicito, in coda all'editoriale del 31 maggio: non farne un discorso politico, non trasformarlo in una bandiera da sventolare a una settimana dal ballottaggio. Era, diciamocelo, una preghiera laica destinata a restare inascoltata. In pochi giorni, puntuale come il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Family is pressuring me to marry into a beauty, but I became invincible.

Video Family is pressuring me to marry into a beauty, but I became invincible.

Notizie e thread social correlati

“Sta mangiando una pizza?”: Laura Pausini interrompe il concerto e sorprende tutti (il video è virale)Durante un concerto alla Navarra Arena di Pamplona, in Spagna, l’artista ha interrotto l’esibizione chiedendo se una persona stesse mangiando una...

Leggi anche: Calvin Harris e molto altro: il Nameless a Lecco sta per partire

Argomenti più discussi: ?? La politica si sta mangiando il successo del Nameless (ovviamente); Nameless, oltre la musica c’è la politica; 'L'anno zero' del Nameless sta per iniziare, sfida per il territorio; I giovani a sostegno di Gattinoni: Nameless, un grande successo per Lecco e un'opportunità per il territorio.

nameless la politica si staLa politica si sta mangiando il successo del Nameless (ovviamente)Dal Bione ai social, con l'immancabile dibattito: in pochi giorni il festival è diventato un'arma contundente in campagna elettorale. Esattamente come si era temuto ... leccotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web