La politica si sta mangiando il successo del Nameless ovviamente

Il successo del festival musicale è stato oscurato dalle polemiche politiche che si sono sviluppate nei giorni successivi. Gli organizzatori avevano già specificato di non voler trasformare l’evento in un simbolo politico, soprattutto a ridosso di un importante turno elettorale. Nonostante ciò, le tensioni sono continuate, e l’attenzione si è spostata sulla discussione tra le parti coinvolte, distogliendo l’attenzione dalla manifestazione stessa.

Avevamo messo un pensiero esplicito, in coda all'editoriale del 31 maggio: non farne un discorso politico, non trasformarlo in una bandiera da sventolare a una settimana dal ballottaggio. Era, diciamocelo, una preghiera laica destinata a restare inascoltata. In pochi giorni, puntuale come il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Mi sono reso conto che mi piace davvero l'anime in cui il protagonista inizia con assolutamente nulla e lentamente costruisce qualcosa di significativo nel tempo. reddit