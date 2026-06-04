La politica è in lutto addio a Guido Dubbiosi | Uomo dal cuore grande
L’Argentario piange la scomparsa di Guido Dubbiosi, figura politica e uomo molto apprezzato nella comunità. La sua morte è stata annunciata oggi, lasciando un vuoto tra amici e colleghi. Dubbiosi era noto per il suo carattere generoso e per il suo impegno nel territorio. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la scena politica locale. La notizia è stata diffusa ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle circostanze.
Monte Argentario, 4 giugno 2026 – L’Argentario perde una delle sue figure politiche, oltre a un uomo che si faceva voler bene. Se n’è andato ieri mattina, a seguito di una malattia all’età di 76 anni, il segretario del circolo Pd di Monte Argentario Guido Dubbiosi. Guido lascia la moglie Anna, i figli Valeria e Claudio, il fratello Santi – anche lui impegnato in politica –, i nipoti e i tantissimi amici. La sua salma sarà cremata, quindi non ci sarà cerimonia funebre come da suo volere. E per tutta la giornata di ieri si sono susseguiti messaggi di cordoglio da tutte le correnti politiche. Anche il sindaco Arturo Cerulli e la sua giunta hanno espresso “profondo cordoglio per la scomparsa e si stringono con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che ne hanno condiviso l’impegno civile e politico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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