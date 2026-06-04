Su X, piattaforma di Elon Musk, sono stati condivisi aggiornamenti su due casi di omicidi dimenticati: quello di Zarutska e lo studente britannico Nowak. La piattaforma ha segnalato quando altri media hanno scelto di censurare le notizie relative a questi episodi. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi delle censure o sui responsabili. La discussione si è concentrata sulla diffusione delle notizie e sulla loro copertura mediatica.

Quando nell’ottobre del 2022 acquistò Twitter, poi ribattezzato X, Elon Musk spiegò più volte quale fosse il suo obiettivo: trasformare la piattaforma in uno spazio libero capace di sfidare il monopolio culturale e informativo dei media tradizionali. Secondo il miliardario americano, troppo spesso le grandi testate selezionano o filtrano le notizie attraverso una lente ideologica, enfatizzando alcuni fatti e ignorandone altri. Comunque la si pensi su Musk e il suo stile comunicativo, negli ultimi mesi due vicende sembrano aver dato sostanza concreta a questa promessa: l’omicidio di Iryna Zarutska negli Stati Uniti e quello di Henry Nowak nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La piattaforma di Elon Musk informa quando gli altri media censurano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Immediate X Platform Elon Musk Finance Scam, Explained

Notizie e thread social correlati

Scontro Musk-OpenAI: la giuria respinge le accuse di Elon MuskUna causa legale ha visto coinvolto un imprenditore noto, che aveva accusato un'organizzazione di intelligenza artificiale di aver violato accordi e...

Battaglia tra miliardari: cosa c’è in gioco quando Elon Musk e Sam Altman si affrontano in tribunaleDue to ongoing dispute tra due figure di spicco del settore tecnologico, il caso si sposterà presto in tribunale.

Temi più discussi: XMoney cresce: così la fintech di Musk fa concorrenza alle banche (il modello? È lo stesso di Tesla e SpaceX); Il miliardario Elon Musk chiede lo smembramento dell'UE dopo le pesanti multe inflitte alla piattaforma X.; 5 cose da sapere prima di partecipare all'IPO di SpaceX; La parlamentare britannica Jess Asato fa causa a xAI di Elon Musk per deepfake.

Buongiorno Betty, sono Luciano dall'Italia. Ma non hai capito che è una truffa da parte di un falso Elon Musk? Tra poco il suo account sarà cancellato dalla piattaforma X come tanti altri perchè i truffatori iscritti sono numerosi. Buona giornata x.com

SPAX35K è una truffa crypto falsa di Elon e la gente ci sta cascando reddit

XMoney cresce: così la fintech di Musk fa concorrenza alle banche (il modello? È lo stesso di Tesla e SpaceX)Parola d’ordine: disintermediare. A un anno dall’ingresso nel mondo dei pagamenti digitali, il visionario Elon consolida la sua posizione. Che cosa offre la sua piattaforma, che con l’ex Twitter ha un ... corriere.it

Elon Musk lancia XChat: l’app di messaggistica che sfida WhatsApp e TelegramLa nuova app di messaggistica lanciata da X ha l’obiettivo di entrare in un mercato dominato da WhatsApp, Telegram e Signal. Per il momento disponibile ... repubblica.it