la patrimoniale fa vincere la destra e non sistema il fisco

Da alcuni giorni, la proposta di una tassa patrimoniale è tornata al centro del dibattito politico. La misura, sostenuta dalla destra, mira a tassare le ricchezze più elevate, ma non riguarda il sistema fiscale nel suo complesso. La proposta è stata discussa in vari incontri e si sta confrontando con le opposizioni, che criticano la sua efficacia e sostenibilità. La questione rimane aperta e oggetto di valutazioni da parte delle forze politiche.

Da qualche giorno la patrimoniale è di nuovo al centro del dibattito. La segretaria del Partito democratico ne ha riaperto il dossier, immaginandola sui grandissimi patrimoni e coordinata a livello europeo; più a sinistra, una proposta di legge di iniziativa popolare chiede un prelievo dall’uno al tre e mezzo per cento sui patrimoni oltre i due milioni di euro, prima casa esclusa. Dalla maggioranza la risposta è arrivata in poche ore e sempre uguale: «vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani». Due slogan speculari, e in mezzo il vuoto. Ed è tutto qui. La patrimoniale, così com’è agitata, è una misura che lavora sul sentimento più che sul gettito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Giuro e sono pronto a sottoscriverlo che se dovessi vincere al superenalotto continuerei ad essere a favorevole alla patrimoniale. Spero proprio di dimostrarvelo x.com

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