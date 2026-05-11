L' SOS di Sala a Milano | attenzione la destra può vincere

Il sindaco di Milano ha espresso preoccupazione riguardo alle prossime elezioni comunali, affermando che la sfida è aperta e che il centrodestra ha buone possibilità di vincere. Ha sottolineato che la partita si svolge tutta sul territorio della città e ha rivolto un appello al Partito Democratico, invitandolo a prestare attenzione alla possibile vittoria degli avversari politici. La sua analisi si basa sulle attuali dinamiche politiche locali.

«A Milano la partita è aperta, il centrodestra certamente se la gioca». Parola del sindaco Beppe Sala, che suona il campanello d’allarme al Pd. Tutto dipenderà dai nomi in campo nel 2027. Perché è vero che, Referendum sulla Giustizia a parte, «negli ultimi dieci anni in città il centrosinistra ha sempre vinto, dalle Politiche alle Europee, quindi parte sicuramente in vantaggio» ma «quando si vota per il sindaco la gente vuole sentirsi rassicurata che chi si siede su questa scomoda poltrona abbia voglia di lavorare e resistere. Quindi la partita è aperta come sempre». Ricorda che nel 2016 quando si candidò la prima volta (e sull’onda del successo di Expo 2015) al primo turno vinse «solo di un punto» contro il manager Stefano Parisi, «era un avversario molto insidioso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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