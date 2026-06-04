La partita vista dai tifosi Curva chiusa tutti a casa e nei bar | Il destino ora è nelle nostre mani

La Curva Nord dello stadio è rimasta chiusa durante la partita, contrariamente a quanto annunciato, a causa delle difficoltà nel mantenere il maxischermo aperto tutta la notte. La decisione è stata presa in considerazione delle previsioni di maltempo e acquazzoni per la giornata di ieri. I tifosi si sono radunati nei bar e nelle zone limitrofe allo stadio, commentando che il risultato dipende ora dalle prossime partite.

Alla fine la Curva Nord dello Stadio Del Duca è rimasta chiusa. Contrariamente a quanto era stato annunciato, probabilmente si è ritenuto complicato mantenere il maxischermo tutta la notte allo Stadio con la minaccia di maltempo e acquazzoni che era prevista per la giornata di ieri su Ascoli. Inoltre, c’era pure da allestire il servizio della Security che già martedì sera era stato chiamato a controllare e a contare gli ingressi per evitare che si entrasse in sovrannumero. Di certo nella mente di molti supporters del Picchio è rimasto il boato al gol del vantaggio siglato da Rizzo Pinna con il video dell’esultanza che ieri ha fatto il giro dei social tanto che alla fine sembravano molti di più i presenti al Del Duca rispetto ai duemila registrati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Roma - Como 1-0: la Roma in vantaggio | L'esultanza della Curva Sud e dello stadio al gol di Wesley

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Un video inquadra Furlani mentre distoglie lo sguardo dalla scritta in Curva Sud e accenna un sorriso. Era un'espressione di stress, la tensione era altissima vista anche la posta in palio della partita spiega. Ricordando di essere tifoso rossonero fin da bam x.com

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