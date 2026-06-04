La paraparesi è ereditaria?

La paraparesi spastica può essere ereditaria, ma dipende dal tipo specifico. Alcune forme sono trasmesse geneticamente, altre meno. Se il partner ha una forma ereditaria, c’è un rischio di trasmissione ai figli. È consigliabile consultare un genetista per valutare la storia familiare e fare eventuali test genetici. La gravidanza può proseguire normalmente, ma è importante seguire le indicazioni mediche e fare controlli regolari.

Buongiorno dottore, il mio ragazzo ha ereditato i geni della paraparesi. Ora che ho un ritardo di alcune settimane, sono molto preoccupata per il nostro eventuale bambino. Mi chiedevo quindi se prima dei tre mesi di gravidanza si possa vedere se anche il feto abbia questi geni. Grazie mille Cara signora, la condizione di “paraparesi” in senso generico deve essere dapprima chiarita. È ad esempio la Paraparesi Spastica Ereditaria (HSP)? Queste condizioni sono molto infatti eterogenee: esistono forme autosomiche dominanti, recessive o legate all’X, e il rischio per il feto cambia radicalmente a seconda del tipo. È possibile dunque verificare precocemente se il feto ha ereditato la stessa alterazione genetica, ma solo se conosciamo con precisione la mutazione presente nel padre. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Paraparesia Espástica Hereditária tipo 4 (SPG4)

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