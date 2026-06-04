La nuova tassa Robin Hood | il vero piano di Elly Schlein dietro la bomba

Notizia in breve

Una nuova tassa chiamata Robin Hood è al centro di polemiche nel panorama politico di sinistra. La proposta riguarda una patrimoniale, con critiche che si sono intensificate nei giorni scorsi. La discussione si concentra sulle modalità di applicazione e sugli effetti economici, senza che siano stati ancora definiti dettagli specifici. La questione ha generato reazioni contrastanti tra gli esponenti politici e le parti sociali, alimentando il dibattito pubblico sulla proposta fiscale.