La nuova tassa Robin Hood | il vero piano di Elly Schlein dietro la bomba
Una nuova tassa chiamata Robin Hood è al centro di polemiche nel panorama politico di sinistra. La proposta riguarda una patrimoniale, con critiche che si sono intensificate nei giorni scorsi. La discussione si concentra sulle modalità di applicazione e sugli effetti economici, senza che siano stati ancora definiti dettagli specifici. La questione ha generato reazioni contrastanti tra gli esponenti politici e le parti sociali, alimentando il dibattito pubblico sulla proposta fiscale.
Puntuale come un orologio svizzero arriva a sinistra, o “da” sinistra (fate voi), la polemica sulla patrimoniale. Quella tassa che colpisce i super ricchi a beneficio della collettività più vasta. Una cosa alla Robin Hood. L’ideona è un fiume carsico che ogni tanto riemerge, e stavolta l’ha. 🔗 Leggi su Today.it
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Si parla di: Elly Schlein e la Sindrome di Robin Hood.
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