La musica come sollievo e si canta anche ' Romagna Mia' in ospedale Aiuta alla ricerca del bello

Notizia in breve

In occasione della 25esima Giornata Nazionale del Sollievo, l’atrio del padiglione Morgagni di un ospedale a Forlì ha ospitato l’evento “Io mi prendo cura”. Durante l’iniziativa, è stato possibile ascoltare musica dal vivo, con anche brani come “Romagna Mia”. L’obiettivo era offrire un momento di conforto ai pazienti e ai visitatori, sottolineando come la musica possa contribuire a trovare sollievo e a valorizzare il benessere.