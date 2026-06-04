La musica come sollievo e si canta anche ' Romagna Mia' in ospedale Aiuta alla ricerca del bello
In occasione della 25esima Giornata Nazionale del Sollievo, l’atrio del padiglione Morgagni di un ospedale a Forlì ha ospitato l’evento “Io mi prendo cura”. Durante l’iniziativa, è stato possibile ascoltare musica dal vivo, con anche brani come “Romagna Mia”. L’obiettivo era offrire un momento di conforto ai pazienti e ai visitatori, sottolineando come la musica possa contribuire a trovare sollievo e a valorizzare il benessere.
In occasione della 25esima Giornata Nazionale del Sollievo, l’atrio del padiglione Morgagni dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì ha ospitato mercoledì l'evento speciale “Io mi prendo cura”. L'iniziativa, dedicata all’umanizzazione delle cure e al benessere dei pazienti, ha visto la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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