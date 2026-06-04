La memoria di Forno | Mia madre al balcone uccisa da un cecchino con un proiettile in testa

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna è stata colpita mortalmente al balcone da un proiettile sparato da un cecchino. La vittima aveva 45 anni e si trovava nel suo appartamento al momento dell’attacco. La polizia ha recuperato il proiettile e sta indagando sull’origine del colpo. Nessun testimone ha visto l’attentatore, e le autorità stanno analizzando le immagini di videosorveglianza nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Massa, 4 giugno 2026 – La cerimonia in ricordo di Amina Posterli, organizzata la scorsa settimana dall’associazione Eventi sul Frigido e dalla scuola Marcello Garosi di Forno con il patrocinio del Comune di Massa, ha aperto le iniziative per l’82° anniversario dell’eccidio nazifascista di Forno del 13 giugno 1944. Un nuovo simbolo di pace. Una nuova pianta, un susino Regina, ha arricchito il parco della Pace XIII Giugno davanti al monumento dedicato ai caduti. C’erano l’assessore all’istruzione Monica Bertoneri, alcuni familiari di Amina Posterli tra cui Paola che con il clarinetto ha reso omaggio alla memoria intonando con i bambini l’inno nazionale e ‘Bella Ciao’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la memoria di forno mia madre al balcone uccisa da un cecchino con un proiettile in testa
© Lanazione.it - La memoria di Forno: “Mia madre al balcone uccisa da un cecchino con un proiettile in testa”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mastro-don Gesualdo – Giovanni Verga | Audiolibro completo | Parte 2/3

Video Mastro-don Gesualdo – Giovanni Verga | Audiolibro completo | Parte 2/3

Notizie e thread social correlati

«Mia figlia Erika Squillace uccisa in Egitto. Il marito la curava con riti magici». La denuncia della madre della 27enne di MentanaUna madre ha denunciato la morte della propria figlia, una ragazza di 27 anni di Mentana, avvenuta in Egitto.

Brooklyn: neonata uccisa da proiettile vagante in sparatoriaA Brooklyn, nel quartiere di New York, una neonata di sette mesi è rimasta ferita mortalmente da un proiettile vagante durante una sparatoria.

Temi più discussi: La memoria di Forno: Mia madre al balcone uccisa da un cecchino con un proiettile in testa; Quando il forno comunitario diventa una lezione di vita... e unisce due paesi; La Santità della Pietra, in mostra le foto di Luca Forno sul restauro della facciata della chiesa di Sant’Agostino; Famoso per i suoi maritozzi con l’uvetta e il pane toscano, lo storico forno diventa Bottega storica.

la memoria di fornoLa memoria di Forno: Mia madre al balcone uccisa da un cecchino con un proiettile in testaUna nuova pianta nel parco della Pace XIII Giugno per ricordare Amina Posterli. Il ricordo straziante e indelebile del figlio Renzo Vita oggi novantenne: Venne don Vittorio a portarci fuori perché av ... lanazione.it

Avanza la candidatura di Forno per il Museo della Resistenza. Luogo ’simbolo’ della memoriaIl tema è delicato. Mantenere la Mostra della Resistenza all’ex Cat, all’interno della nuova ’casa delle arti’, o trovarle una collocazione diversa? Detto così, d’istinto, verrebbe da sostenere la ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web