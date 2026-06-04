La memoria di Forno | Mia madre al balcone uccisa da un cecchino con un proiettile in testa

Notizia in breve

Una donna è stata colpita mortalmente al balcone da un proiettile sparato da un cecchino. La vittima aveva 45 anni e si trovava nel suo appartamento al momento dell’attacco. La polizia ha recuperato il proiettile e sta indagando sull’origine del colpo. Nessun testimone ha visto l’attentatore, e le autorità stanno analizzando le immagini di videosorveglianza nella zona.