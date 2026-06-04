La memoria di Forno | Mia madre al balcone uccisa da un cecchino con un proiettile in testa
Una donna è stata colpita mortalmente al balcone da un proiettile sparato da un cecchino. La vittima aveva 45 anni e si trovava nel suo appartamento al momento dell’attacco. La polizia ha recuperato il proiettile e sta indagando sull’origine del colpo. Nessun testimone ha visto l’attentatore, e le autorità stanno analizzando le immagini di videosorveglianza nella zona.
Massa, 4 giugno 2026 – La cerimonia in ricordo di Amina Posterli, organizzata la scorsa settimana dall’associazione Eventi sul Frigido e dalla scuola Marcello Garosi di Forno con il patrocinio del Comune di Massa, ha aperto le iniziative per l’82° anniversario dell’eccidio nazifascista di Forno del 13 giugno 1944. Un nuovo simbolo di pace. Una nuova pianta, un susino Regina, ha arricchito il parco della Pace XIII Giugno davanti al monumento dedicato ai caduti. C’erano l’assessore all’istruzione Monica Bertoneri, alcuni familiari di Amina Posterli tra cui Paola che con il clarinetto ha reso omaggio alla memoria intonando con i bambini l’inno nazionale e ‘Bella Ciao’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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