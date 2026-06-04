La mediatrice sociale | I più vulnerabili sono i migranti che arrivano da fuori regione nelle stagioni di raccolta
Durante le stagioni di raccolta, i migranti provenienti da fuori regione sono i più presenti sul territorio. La mediatrice sociale, coinvolta nel progetto Supreme II finanziato dalla Regione, spiega che si spostano in diverse zone di Corigliano e Rossano per incontrarli e dialogare con loro. La presenza di migranti aumenta in questi periodi, e l’attività si concentra sull’assistenza e l’ascolto.
Carmen Florea, mediatrice e operatrice sociale per il progetto Supreme II coordinato dalla Regione e sostenuto con fondi Fami ed Fse: ''Per incontrare i migranti e parlare con loro ci spostiamo su tutto il territorio di Corigliano e Rossano. I braccianti più vulnerabili e ricattabili sono quelli che arrivano da altre regioni nelle stagioni di raccolta. Per lavorar subito finiscono nelle mani dei caporali che li isolano in campagna in abitazioni fatiscenti. Anche le vittime di Amendolara erano qui da un mese e arrivavano dalla Sardegna. Riguardo al fatto di Amendolara, molti hanno detto che i due fermati erano persone che si comportavano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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