Un ex calciatore brasiliano, noto come leggenda, è stato trovato in condizioni di forte disagio a Sacrofano, vicino a Roma. L’uomo, ormai lontano dai riflettori e segnato da problemi di alcolismo e debiti, si trovava in uno stato di alterazione. Arrivato in Italia agli inizi degli anni Settanta con la moglie cantante, ha vissuto un declino che ha portato a episodi di violenza e a calci ripetuti contro un veicolo.

Smagliato da una vita distratta e disperata, senza un soldo, minacciato dai creditori, randagio in un mondo che gli è risultato da sempre delimitato dal perimetro di un campo di calcio, ferito nello sguardo che offre di sbieco, con poche parole per dire del suo dolore, appesantito da una stanchezza che non se ne va, perennemente ubriaco di una sbornia diventata uno stato d’animo, avulso dall’esistenza in quel modo candido e ingenuo che hanno i bambini: così Manuel Dos Santos noto al mondo come Garrincha appare un giorno a Torvaianica, come un fantasma, un viandante che non ha mete, un attore senza più una parte da recitare. È l’alba degli anni 70, pochi sanno che quell’uomo è stato un campione, uno dei più grandi della sua epoca, un fuoriclasse speciale, destinato a durare in eterno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La leggenda di Garrincha sfatta dall'alcol in Italia: i tristi calci a Sacrofano

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