Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il fine settimana è arrivato e questo può significare solo una cosa. Sì, il nostro ultimo QuattroQuattroDue Weekend Crossword è arrivato per darti la tua dose settimanale di teaser legati al calcio in un formato a griglia ordinato e compatto. Se sei nuovo qui, funziona proprio come un tradizionale cruciverba di un giornale e, anche se non hai un limite di tempo, sei a tempo, il che significa che hai la possibilità di battere i tuoi compagni e guadagnare il diritto di vantarti. L’edizione di questa settimana ha un’atmosfera celebrativa con domande sui campioni e sugli sponsor degli alcolici, oltre a un teaser sui maestri dei calci di punizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cruciverba del fine settimana 55 di FourFourTwo: Campioni, sponsor dell’alcol e maestri dei calci di punizione

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