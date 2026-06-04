la dittatura del loggione

Un autore noto per i suoi lavori con Disney ha pubblicato il suo primo romanzo giallo. Si tratta di un libro intitolato “Giorgio Furia e il mare in vacanza”, edito da Harper Collins. Gagnor, che ha scritto anche altri testi, ha annunciato l’uscita del suo nuovo romanzo, ampliando così il suo percorso nel genere. La pubblicazione è stata comunicata attraverso canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità di distribuzione.

Roberto Gagnor è uno dei più talentuosi e prolifici autori Disney. Autore Disney e non solo, visto che è appena uscito per Harper Collins il suo primo romanzo giallo: “Giorgio Furia e il mare in vacanza”. Scrive storie per Topolino fin dal numero numero 2.531 (sono passati più di vent’anni e oggi siamo arrivati al numero 3.680). Scrive, o meglio scriveva, visto che la direzione di Topolino ha deciso di chiudere la sua collaborazione. Lo ha raccontato lo stesso Gagnor ieri in un post suoi suoi social. E la motivazione è sconcertante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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