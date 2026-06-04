La denuncia | Le mani dei privati sull' acqua di Napoli |VIDEO

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio di oggi, alcuni attivisti si sono radunati davanti alla sede del Consiglio comunale in via Verdi per un sit-in. La protesta è contro la decisione della Giunta di modificare la società che gestisce l'acqua pubblica, sostenendo che questa mossa favorisca l'interesse privato. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato per l'acqua pubblica di Napoli.

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Non si ferma la protesta del Comitato per l'acqua pubblica di Napoli. Nel pomeriggio di oggi, 4 giugno, gli attivisti si sono riuniti in un sit-in  davanti alla sede del Consiglio comunale, in via Verdi, per protestare contro la decisione della Giunta Manfredi di trasformare la società che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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