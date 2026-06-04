La denuncia | Le mani dei privati sull' acqua di Napoli |VIDEO

Notizia in breve

Nel pomeriggio di oggi, alcuni attivisti si sono radunati davanti alla sede del Consiglio comunale in via Verdi per un sit-in. La protesta è contro la decisione della Giunta di modificare la società che gestisce l'acqua pubblica, sostenendo che questa mossa favorisca l'interesse privato. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato per l'acqua pubblica di Napoli.