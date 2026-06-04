Un gruppo di volontari ha ripulito un parco cittadino, raccogliendo circa 60 chili di rifiuti. Oltre dieci persone hanno partecipato all’operazione di pulizia, che ha riguardato un’area verde molto frequentata. L’intervento ha portato alla rimozione di plastica, carte e altri materiali abbandonati. La pulizia si è svolta nel corso di una giornata, con l’obiettivo di migliorare le condizioni del parco e renderlo più accogliente per i frequentatori.

Quasi 60 chili di rifiuti raccolti grazie all’impegno di oltre 10 persone che hanno restituito bellezza ad un’area verde molto frequentata della nostra città. Succede al Parco Santa Margherita grazie all’impegno di alcuni studenti del Liceo scientifico Galilei, di Legambiente e Retake. Il gruppo di volenterosi ha dato vita ad una partecipata e proficua mattinata di volontariato ambientale nelle aree limitrofe all’istituto perugino. "Un impegno che ha coinvolto la comunità studentesca oltre le ore scolastiche e che ha unito realtà locali del terzo settore impegnate nella tutela ambientale; grazie all’unione di queste forze, abbiamo raccolto bottiglie di vetro e plastica, lattine e molto packaging, soprattutto proveniente da confezioni di cibo e fast food - commentano le realtà organizzatrici -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cura Volontari ripuliscono il parco. Raccolti quasi sessanta chili di rifiuti

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