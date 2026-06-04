Un rappresentante ha affermato che il nucleare rappresenta l’unica soluzione per l’Italia, considerando la crisi energetica come un’opportunità. Ha inoltre criticato le interpretazioni tradizionali dello stesso ideogramma cinese per “crisi”, sottolineando che indica un pericolo e un punto di svolta, piuttosto che una semplice emergenza o opportunità. La dichiarazione è stata fatta durante un evento a Torino.

Torino – Sull’ideogramma cinese che significa “crisi” ci hanno sempre mentito. Un simbolo indica effettivamente il pericolo, il secondo non è vaga opportunità ma piuttosto punto di svolta. Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, consiglia di pensarci prima di maledire lo Stretto di Hormuz e chi si diverte a tramortirci dal benzinaio: “ La guerra con l’Iran, infantilismi e minacce, hanno messo finalmente a nudo le nostre debolezze e ci hanno fatto capire l’importanza di sganciarci una volta per tutte dai ricatti energetici. Per l’Italia e l’Europa è una situazione eccellente, il momento di riflettere con serietà su come diventare orgogliosamente indipendenti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “La crisi energetica è un’occasione eccellente: basta ricatti e paure, il nucleare è l’unica via per l’Italia”

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