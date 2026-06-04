La correttezza del Quirinale contro ogni tentativo di gettare fango su un’istituzione

Il Quirinale ribadisce che non esiste alcun caso riguardante il presidente della Repubblica. La presunta vicenda di cui si parla non ha basi concrete e non coinvolge l’istituzione. Le dichiarazioni ufficiali chiariscono che non ci sono indagini o procedimenti in corso. La comunicazione sottolinea che ogni tentativo di screditare l’ente attraverso notizie infondate è privo di fondamento. Nessun dettaglio aggiuntivo o aggiornamento è stato fornito in merito alla questione.

Non c’è e non c’è mai stato un caso Mattarella. C’è, semmai, un caso che potremmo battezzare "la grazia e il veleno ", un caso di un presunto scoop giornalistico diventato di fatto ordigno politico e poi esploso in mano a chi pensava di poter colpire, con un solo colpo, il Quirinale, il governo e il ministro Carlo Nordio. La nota della Procura generale di Milano sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti, però, rimette le cose al loro posto: le notizie di stampa dalle quali era nato il supplemento di verifica chiesto con forza dal Colle "non corrispondono al vero". Né "sono emersi fatti in contrasto con il quadro probatorio già acquisito". Dunque, la grazia concessa dal Capo dello Stato a Minetti non appare il frutto di una leggerezza né di un cedimento né di una disinvoltura istituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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