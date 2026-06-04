La Clinica Oftalmologica di Chieti protagonista al congresso nazionale | interventi di retina in diretta dall' ospedale

Notizia in breve

Durante il XXVI Congresso Nazionale del Gruppo Italiano di Chirurgia Vitreoretinica, la clinica oftalmologica di Chieti ha eseguito interventi di retina in diretta dall’ospedale. La partecipazione è avvenuta tra i centri selezionati come eccellenze italiane nel settore. Le procedure sono state trasmesse in tempo reale, coinvolgendo professionisti e pubblico presente al congresso. La partecipazione ha evidenziato la presenza di strutture specializzate nell’ambito della chirurgia vitreoretinica.