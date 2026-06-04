la carica dei funky strike

Alle 21, sul palco del Molo Wunderkammer, i Funky Strike, band ferrarese, eseguiranno cover di soul, funk e rhythm and blues. La serata sarà dedicata ai grandi classici di questi generi musicali.

Questa sera, alle 21, il palco del Molo Wunderkammer si accende con l’energia travolgente dei Funky strike, formazione ferrarese che porta in scena uno spettacolo dedicato ai grandi classici della soul music, del funk e del rhythm and blues. Nati dall’incontro di undici musicisti accomunati da una solida esperienza nella musica dal vivo, i Funky strike propongono un progetto capace di coniugare freschezza, entusiasmo e qualità esecutiva. La band si distingue per un impatto scenico e sonoro di grande effetto. La solida sezione ritmica composta da Alessio Lodi alla batteria, Andrea Gardinali al basso, Pietro Frabetti alla chitarra e Matteo Mignozzi alle tastiere sostiene una potente sezione fiati formata da Elia Pedini alla tromba, Silvia Veronesi al trombone, Aaron Sobbe al sax contralto e Jacopo Grassi al sax tenore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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