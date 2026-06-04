La battaglia e la svolta Sei agenti indagati per la morte di Igor Squeo | Impropria contenzione

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un grande murale ricorda Igor Squeo, lungo il ponte della ferrovia che affianca via Plezzo a Milano compare il volto di un ragazzo con il suo cane e una scritta: "Se avrò aiutato anche una sola persona a sperare, non avrò vissuto invano". Da quattro anni, dal giorno della sua morte in ospedale dopo un intervento della polizia nel suo appartamento, il 12 giugno 2022, i suoi familiari stanno portando avanti una battaglia arrivata ora a una svolta. Dopo le due richieste di archiviazione da parte dei pm milanesi - che avevano ipotizzato un decesso per "intossicazione acuta da cocaina" - la procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto pg Massimo Gaballo hanno accolto la richiesta dei legali della famiglia e, avocandola a sè, hanno riaperto l’inchiesta disponendo nuovi accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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