Un grande murale ricorda Igor Squeo, lungo il ponte della ferrovia che affianca via Plezzo a Milano compare il volto di un ragazzo con il suo cane e una scritta: "Se avrò aiutato anche una sola persona a sperare, non avrò vissuto invano". Da quattro anni, dal giorno della sua morte in ospedale dopo un intervento della polizia nel suo appartamento, il 12 giugno 2022, i suoi familiari stanno portando avanti una battaglia arrivata ora a una svolta. Dopo le due richieste di archiviazione da parte dei pm milanesi - che avevano ipotizzato un decesso per "intossicazione acuta da cocaina" - la procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto pg Massimo Gaballo hanno accolto la richiesta dei legali della famiglia e, avocandola a sè, hanno riaperto l’inchiesta disponendo nuovi accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La battaglia e la svolta. Sei agenti indagati per la morte di Igor Squeo: "Impropria contenzione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Igor Squeo, morto a 33 anni dopo l’intervento della polizia per sedare una lite: indagati sei agenti e un medicoNel giugno 2022, un uomo di 33 anni è morto nel suo appartamento dopo un intervento della polizia e di un medico, chiamati da un coinquilino all'una...

Igor Squeo, morto a Milano dopo un intervento della polizia: indagati 6 agenti e un medicoSei agenti di polizia e un medico sono indagati per la morte di un uomo di 33 anni a Milano, avvenuta dopo un intervento delle forze dell'ordine.

Argomenti più discussi: La battaglia e la svolta. Sei agenti indagati per la morte di Igor Squeo: Impropria contenzione; Igor morto a 33 anni dopo l’intervento della polizia per sedare una lite: indagati 6 agenti e un medico.

Igor Squeo, morto a 33 anni dopo l’intervento della polizia per sedare una lite: indagati sei agenti e un medicoIl decesso nel 2022, per due volte la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione ipotizzando un’overdose di cocaina. Ma la Procuratrice generale Francesca Nanni ha avocato a sé l’inchiesta. Il sospe ... msn.com

Igor Squeo, morto a Milano dopo un intervento della polizia: indagati 6 agenti e un medicoSvolta nelle indagini sulla morte di Igor Squeo, il 33enne deceduto a Milano dopo un intervento di alcuni agenti di polizia ... fanpage.it