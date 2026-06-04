Un attacco di droni iraniani ha causato danni significativi a un terminal passeggeri di un aeroporto nel Kuwait. L’incidente ha coinvolto diversi droni che hanno colpito la struttura, provocando danni rilevanti. Non sono stati segnalati vittime tra i passeggeri o il personale. Le autorità locali stanno valutando i danni e le conseguenze dell’attacco, mentre le forze di sicurezza stanno indagando sull’incidente.

Alcuni droni iraniani hanno gravemente danneggiato un terminal passeggeri dell’ aeroporto principale del Kuwait, causando la morte di una persona, il ferimento di decine di altre e la chiusura temporanea dello scalo: l’ultimo episodio della serie di attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti che mettono a dura prova un fragile cessate il fuoco. L’edificio era stato riaperto solo lunedì dopo una chiusura durata mesi a causa della guerra. La Guardia Rivoluzionaria, forza paramilitare iraniana, ha affermato di non aver sparato contro l’aeroporto, sostenendo invece, senza fornire alcuna prova, che il terminal fosse stato danneggiato da un intercettore di fabbricazione statunitense che non era riuscito a colpire i missili iraniani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kuwait, l'attacco dei droni iraniani sul terminal dell'aeroporto

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Ataque con drones destruye terminal del Aeropuerto de Kuwait; hay mu3rtos y heridos

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L’aeroporto internazionale del Kuwait ha subito gravi danni al Terminal 1 in seguito a un attacco con droni attribuito all’Iran, che ha provocato diversi feriti e la sospensione dei voli, secondo quanto riferito dalle autorità kuwaitiane e da fonti internazionali. L’epi x.com

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