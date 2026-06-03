Un attacco con missili e droni ha causato un morto all’aeroporto T1 del Kuwait. Dopo i danni alle strutture, i voli sono stati ripristinati in alcune ore, con operazioni limitate. Il governo ha attivato misure di emergenza, rafforzando le difese e chiudendo temporaneamente alcune aree dell’aeroporto. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità di riparazione o sulle tempistiche di ripristino completo.

Come sono stati ripristinati i voli dopo i danni strutturali?. Quali misure di emergenza ha attivato il governo del Kuwait?. Perché i droni hanno colpito proprio il terminal T1?. Come verranno protette le infrastrutture civili da future incursioni?.? In Breve Attacco con missili e droni iraniani ha colpito il terminal T1 mercoledì mattina.. Danni strutturali significativi alle installazioni aeroportuali del terminal T1.. Voli inizialmente sospesi e dirottati verso aeroporti alternativi per motivi di sicurezza.. Ripresa delle operazioni aeronautiche dopo poche ore dall'aggressione.. Attacco con droni e missili iraniani al terminal T1 del Kuwait: una vittima e diversi feriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacco missili e droni in Kuwait: un morto all’aeroporto T1

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Irans DEADLY Missile HAMMERS Kuwaits International Airport Killing One, Flights SUSPENDED

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L'esercito iraniano ha rilasciato filmati che mostrano missili lanciati con adesivi anti-americani attaccati, poche ore dopo che il Kuwait ha segnalato un attacco con missili e droni. reddit

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