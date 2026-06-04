Kleem Organics ha annunciato il ritiro volontario del suo prodotto Advanced Retinol Moisturizer, un idratante per il viso con retinolo, Aloe Vera e Tè verde. La decisione è stata comunicata dopo che sono stati riscontrati alcuni problemi di sicurezza. Il prodotto, molto venduto su Amazon con oltre 17.500 recensioni e circa 2.000 unità vendute mensilmente, non sarà più disponibile per l’acquisto. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle criticità riscontrate.

L’evoluzione nel campo cosmetico, però, ha portato alla realizzazione di nuove formule, come l’Advanced Retinol Moisturizer di Kleem Organics: un trattamento antiage efficace ma non aggressivo e pensato per lavorare su più fronti. Dalle linee sottili alle rughe più marcate fino al recupero della tonicità persa e dell’incarnato uniforme. Il tutto, però, mantenendo un approccio equilibrato e non aggressivo, grazie agli ingredienti presenti al suo interno che, oltre al retinolo, vedono anche la presenza di aloe vera, acido ialuronico e tè verde. Perché è una formula altamente tollerabile Derivato della vitamina A, il retinolo è noto per la sua azione antiossidante e per la capacità di stimolare il turnover cellulare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kleem Organics Advanced Retinol Moisturizer è un bestseller con oltre 17.500 recensioni e 2000 vendite al mese su Amazon

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