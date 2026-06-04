Kate Middleton ha condiviso come sua figlia Charlotte cerca di gestire i fratelli George e Louis. La duchessa ha spiegato che Charlotte, di circa sette anni, si impegna a mantenere l’ordine tra i fratelli più piccoli. La famiglia reale ha recentemente partecipato a eventi pubblici, mostrando un rapporto stretto tra i bambini. Kate Middleton si occupa di educare i figli anche attraverso comportamenti quotidiani e giochi, senza specificare dettagli sulle dinamiche familiari.

Kate Middleton è una mamma molto attenta e questo è noto. Insieme a William, sta insegnando ai suoi tre figli a comportarsi in pubblico secondo il protocollo di Corte e non è un compito facile, considerando la loro giovane età e le cerimonie impegnative cui partecipano sotto lo sguardo di milioni di persone. Ma in suo aiuto può contare su sua figlia Charlotte. Infatti, lei sa come tenere a bada i suoi fratelli. Kate Middleton e gli impegni pubblici coi figli. Kate Middleton e William stanno introducendo gradualmente George, Charlotte e Louis alla vita di Corte. Fin da piccoli i bambini hanno presenziato ad alcuni eventi istituzionali, come il Tropping the Colour o la messa di Natale e di Pasqua. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, così sua figlia Charlotte tiene a bada i fratelli George e Louis

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Kate Middleton a Reggio Emilia: bagno di folla per la principessa

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