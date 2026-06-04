Kaos & Egreen in concerto live al Casilino Sky Park
Il concerto di Kaos e Egreen al Casilino Sky Park ha visto i due artisti esibirsi in una serata dedicata al rap hardcore. La performance è durata circa un'ora, con il pubblico che ha partecipato attivamente. Sono state eseguite diverse tracce, senza interruzioni o pause significative. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento, che si è svolto senza problemi di ordine pubblico. La serata si è conclusa senza ulteriori sviluppi.
Il gotha del rap hardcore nazionale si schiera sulla linea del fronte per una notte senza prigionieri. Quando sul palco si incrociano "Don" KAOS e la fotta inesauribile di EGREEN, non ci si aspetta un semplice concerto, ma una vera e propria lezione di stile e attitudine.Da una parte il maestro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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& Da domani 16 maggio al 31 luglio Kaos & Egreen saliranno sui palchi di tutta Italia con la loro musica e la potenza indiscussa delle loro esibizioni dal vivo. 16 maggio Reggio Emilia @labaq16 06 giugno Medicina (BO) @m facebook
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