Kaos & Egreen in concerto live al Casilino Sky Park

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il concerto di Kaos e Egreen al Casilino Sky Park ha visto i due artisti esibirsi in una serata dedicata al rap hardcore. La performance è durata circa un'ora, con il pubblico che ha partecipato attivamente. Sono state eseguite diverse tracce, senza interruzioni o pause significative. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento, che si è svolto senza problemi di ordine pubblico. La serata si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

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Il gotha del rap hardcore nazionale si schiera sulla linea del fronte per una notte senza prigionieri. Quando sul palco si incrociano "Don" KAOS e la fotta inesauribile di EGREEN, non ci si aspetta un semplice concerto, ma una vera e propria lezione di stile e attitudine.Da una parte il maestro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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