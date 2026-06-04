Kaos & Egreen in concerto live al Casilino Sky Park

Notizia in breve

Il concerto di Kaos e Egreen al Casilino Sky Park ha visto i due artisti esibirsi in una serata dedicata al rap hardcore. La performance è durata circa un'ora, con il pubblico che ha partecipato attivamente. Sono state eseguite diverse tracce, senza interruzioni o pause significative. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento, che si è svolto senza problemi di ordine pubblico. La serata si è conclusa senza ulteriori sviluppi.