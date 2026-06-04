Domenica 7 giugno la Juventus Under 16 affronterà il Pescara. La squadra abruzzese è nota per la sua capacità di sorprendere, avendo battuto diverse grandi squadre durante la stagione. La formazione dei giovani abruzzesi si distingue per alcuni punti di forza e di debolezza, che saranno analizzati prima della partita. La sfida si svolgerà in un contesto in cui il Pescara ha dimostrato di poter competere con le squadre più quotate.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, punti di forza e di debolezza della prossima sfidante: il Pescara “ammazza big” in grado di sorprendere mezza Italia. L’analisi sul percorso degli abruzzesi fino alla semifinale. Domenica 7 giugno ore 11:00, centro sportivo Zanni: questi sono la data e il luogo da cerchiare in rosso. La Juventus Under 16 di mister Gridel, dopo aver agevolmente eliminato il Torino agli ottavi e superato con qualche difficoltà in più l’Empoli ai quarti, affronta il Pescara nella sfida valevole per la semifinale di andata del campionato nazionale. Ecco di seguito un approfondimento sul club biancoazzurro, una delle sorprese... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus Under 16, domenica 7 giugno la prima sfida contro il Pescara dei miracoli: l’approfondimento sugli abruzzesi

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