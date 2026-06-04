La Juventus ha fatto una richiesta di 20 milioni di euro per un nuovo portiere. La società sta valutando diverse opzioni e ha messo in cima alla lista degli acquisti un giocatore per la porta. La trattativa riguarda un nome che ha attirato l'attenzione per la cifra richiesta. La decisione definitiva sulla scelta del portiere dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. La società non ha ancora annunciato ufficialmente il nome del giocatore.

La dirigenza di corso Galileo Ferraris ha come priorità quella di prendere un nuovo portiere: ecco l’ultima suggestione. Di Gregorio non si è dimostrato all’altezza, mentre Perin ha 33 anni e non offre ampie garanzie. Proprio per questo motivo, la Juve è alla disperata ricerca di un nuovo numero 1 che possa difendere i pali della squadra bianconera nel corso della prossima stagione. Dibu Martinez (AnsaFoto) – Calciomercato.it I nomi che circolano sono diversi, da De Gea a Vicario passando per Alisson, ma nelle ultime ore sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Emiliano “Dibu” Martinez, classe ’92 della nazionale argentina e dell’Aston Villa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, nome pazzesco per la porta: la richiesta è di 20 milioni

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