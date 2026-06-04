Jessica Shannon e Shyann McCant si sono separate dopo 15 mesi di matrimonio. Jessica ha ammesso di aver causato la fine del rapporto. La separazione potrebbe influenzare il rapporto con la loro figlia Harper. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità della rottura o sulle prossime decisioni legali. La coppia non ha annunciato ulteriori piani o interventi pubblici riguardo alla separazione.

Perché Jessica ha ammesso la colpa di aver rovinato il matrimonio?. Come influenzerà la separazione il rapporto con la piccola Harper?. Cosa impedisce alle due donne di procedere subito con il divorzio?. Quali errori personali hanno causato la fine della loro unione?.? In Breve Decisione presa congiuntamente tramite post sui social dopo 5 anni di relazione.. Jessica ammette responsabilità personali per i problemi della coppia di 29 anni.. Le due donne mantengono i legami con la nipote di Shyann, Harper.. Nessun documento legale per il divorzio presentato dopo il matrimonio del febbraio 2025.. Jessica Shannon e Shyann McCant annunciano la fine del loro matrimonio dopo soli quindici mesi dall’unione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jessica Shannon e Shyann McCant: fine del matrimonio dopo 15 mesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mama June: Jessica Shannon Discusses Split From Shyann McCant on TikTok Live

Notizie e thread social correlati

Adriana Volpe ha un nuovo compagno dopo la fine burrascosa del suo matrimonio: è un imprenditore famosoAdriana Volpe ha annunciato di aver trovato un nuovo compagno, un noto imprenditore italiano, dopo la fine del suo matrimonio.

Harry Styles e Zoe Kravitz fidanzati: la proposta di matrimonio dopo 8 mesi d’amoreSecondo alcune fonti, l’attore e cantante avrebbe chiesto alla collega di sposarlo dopo otto mesi di convivenza.

Mama June’s Daughter Jessica Shannon and Wife Shyann McCant Break UpMama June’s daughter Jessica Chubbs Shannon—who was on Here Comes Honey Boo Boo—explained her split from wife Shyann McCant, whom she married in February 2025 before filming their October wedding. msn.com

Jessica Shannon Splits From Shyann McCant Shortly After Televised Wedding, Josh Elfrid BombshellJune Mama June Shannon‘s daughter Jessica Shannon has announced she broke up with her wife, Shyann McCant, less than a month after their wedding aired on the family’s reality television show. In a ... yahoo.com