Jessica e Sergio hanno annunciato di aspettare un bambino, dopo anni di attesa. La coppia, nota per la partecipazione a Matrimonio a Prima Vista, ha condiviso la notizia sui social. L’annuncio è stato accompagnato da parole emozionate, lasciando trasparire la gioia e l’anticipazione per l’arrivo del nuovo membro della famiglia. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno commentato con affetto e congratulazioni.

Una delle coppie più amate di Matrimonio a Prima Vista si prepara ad accogliere un bambino. Jessica Gregorio e Sergio Capozzi, insieme da cinque anni dopo essersi conosciuti nel docureality che unisce perfetti sconosciuti direttamente all’altare, hanno annunciato sui social l’arrivo del loro primo figlio. L’immagine scelta per condividere la notizia parla da sola: un’ecografia accompagnata da una didascalia ironica che riassume anni di domande insistenti da parte di amici e parenti. La coppia ha effettuato l’annuncio con una frase chiara e carica di ironia: “ Cinque anni di: ‘Quando fate un figlio?’ ”. Ma dietro il sorriso di un annuncio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Jessica e Sergio annunciano la notizia più bella dopo anni di attesa (ma il retroscena commuove tutti)

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