Italia schermi sempre accesi | oltre 6 ore al giorno online

Gli italiani trascorrono oltre sei ore al giorno online, con le fasce d'età più giovani che guidano l'uso intenso degli smartphone. Le abitudini sociali si modificano con il tempo trascorso sui dispositivi digitali, diventando parte integrante della routine quotidiana. La maggior parte delle persone si collega principalmente tramite smartphone, riducendo l’uso di altri mezzi di comunicazione. Le ore di connessione aumentano soprattutto nelle fasce di età tra i 15 e i 34 anni.

Come cambiano le abitudini sociali dopo sei ore di connessione?. Quali fasce d'età stanno guidando la migrazione verso lo smartphone?. Perché le tradizioni del gioco fisico si spostano sul digitale?. Come influenzeranno l'intelligenza artificiale il futuro del nostro svago?.? In Breve Oltre 20 milioni di account attivi su Netflix, Disney+ e Prime Video in Italia. Settore videogiochi supera 1,5 miliardi di euro di fatturato secondo dati IIDEA. Età media videogiocatore a 31 anni con oltre 40% di utenti donne. Lotto e Gratta e Vinci migrano su piattaforme digitali come mylotteriesplay.it. Gli italiani superano le sei ore quotidiane di connessione: la nuova geografia del tempo digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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