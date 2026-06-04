Una serata di beneficenza organizzata dall’associazione Progetto Itaca Bergamo Odv – Ets ha raccolto circa 24 mila euro allo Spazio Daste. L’evento, intitolato «Friends Food & Music», ha visto una grande partecipazione e ha sostenuto i laboratori a lungo termine per la salute mentale. Durante la serata sono stati raccolti fondi destinati a progetti di supporto e riabilitazione. Nessuna informazione sui nomi delle persone o delle aziende coinvolte.

SALUTE MENTALE. Grande partecipazione per la serata di beneficenza «Friends Food & Music», organizzata da Progetto Itaca Bergamo Odv – Ets allo Spazio Daste, che ha permesso di raccogliere circa 24.000 euro a sostegno delle attività dell’Associazione sul territorio bergamasco dedicate alla salute mentale. La serata ha visto la partecipazione di oltre 250 persone, tra rappresentanti delle istituzioni, del Comune di Bergamo, di imprenditori, professionisti e sostenitori, riuniti in un momento di incontro e condivisione con l’obiettivo comune di promuovere consapevolezza e contrastare lo stigma legato al disagio psichico. Nel corso della... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Itaca» cerca uno spazio per laboratori a lungo termine

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