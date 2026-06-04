Israele scontro alle urne | riforme e ricatti politici bloccano il voto
In Israele, le elezioni sono state temporaneamente sospese a causa di tensioni tra i partiti politici. Le riforme legislative e le richieste di ricatto politico hanno impedito lo svolgimento del voto. Le discussioni riguardano anche l'introduzione del matrimonio civile e le possibili modifiche alle leggi sulla leva militare, che potrebbero influenzare la difesa nazionale. La situazione rimane incerta mentre le parti cercano di trovare un accordo.
Come influenzerà il matrimonio civile la formazione del prossimo governo?. Quali lla leva potrebbero compromettere la difesa nazionale israeliana?. Chi deciderà se aprire l'inchiesta statale sugli eventi del 7 ottobre?. Come potrà l'esercito libanese disarmare Hezbollah con l'aiuto americano?.? In Breve Yair Golan vincola il sostegno al governo all'introduzione del matrimonio civile.. Partiti ultraortodossi chiedono esenzione dalla leva prima delle elezioni di ottobre.. Hezbollah lancia razzi e droni contro il centro abitato di Misgav Am.. USA valutano addestramento diretto per l'esercito libanese contro le milizie locali..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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