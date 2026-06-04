Israele scontro alle urne | riforme e ricatti politici bloccano il voto

Notizia in breve

In Israele, le elezioni sono state temporaneamente sospese a causa di tensioni tra i partiti politici. Le riforme legislative e le richieste di ricatto politico hanno impedito lo svolgimento del voto. Le discussioni riguardano anche l'introduzione del matrimonio civile e le possibili modifiche alle leggi sulla leva militare, che potrebbero influenzare la difesa nazionale. La situazione rimane incerta mentre le parti cercano di trovare un accordo.