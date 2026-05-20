A Monza e Brianza domenica si vota ma alle urne vanno solo i politici

A Monza e Brianza domenica si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, un appuntamento che coinvolge esclusivamente i rappresentanti politici locali. I cittadini comuni non sono chiamati alle urne in questa occasione, che si svolge presso la sede della Provincia. La giornata si svolge senza la partecipazione diretta degli elettori, limitandosi a coinvolgere i deputati eletti e i candidati delle liste politiche. La consultazione si svolge in un contesto esclusivamente istituzionale e riservato agli operatori politici.

Monzesi e brianzoli chiamati alle urne. Ma non tutti. A votare saranno solo i politici. L’appuntamento è per domenica 24 maggio quando, nella sede della Provincia, ci saranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Si voterà dalle 8 alle 22, mentre lo scrutinio inizierà alle ore 8. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Record di affluenza per il referendum

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