Nella notte, l'aviazione israeliana ha condotto raid su vari complessi residenziali a Gaza City, provocando almeno nove morti, tra cui quattro bambini. I soccorritori sono intervenuti tra le macerie per estrarre sopravvissuti e spegnere incendi causati dagli attacchi. Non sono stati forniti dettagli sulle infrastrutture colpite o sui danni complessivi.

Nuovi raid su complessi residenziali, soccorsi al lavoro tra le macerie e gli incendi. È di almeno nove morti, tra cui quattro bambini, il bilancio dei raid aerei che nella notte hanno colpito diversi complessi residenziali di Gaza City. A riferirlo è Al Jazeera Arabic, secondo cui gli attacchi sarebbero avvenuti senza alcun preavviso alla popolazione civile, cogliendo di sorpresa molte famiglie mentre dormivano nelle proprie abitazioni. Le esplosioni hanno interessato quattro diverse aree residenziali della città, provocando crolli, incendi e scene di forte tensione. Le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente per cercare eventuali superstiti sotto le macerie, mentre in uno degli edifici colpiti si è sviluppato un vasto rogo che ha complicato le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Israele bombarda Gaza City nella notte: nove morti, tra le vittime anche quattro bambini

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L'ESERCITO ISRAELIANO torna a bombardare la STRISCIA DI GAZA. Almeno 6 morti

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Un attacco 'israeliano' ha colpito un edificio residenziale nel centro di Gaza City la vigilia di Eid al-Adha, con notizie di decine di civili uccisi e feriti. reddit