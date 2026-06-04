Isola dei Famosi nuovi spoiler sul cast | chi sono i concorrenti

Notizia in breve

Sono stati rivelati i nomi dei concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. La produzione ha completato la selezione e i partecipanti sono stati ufficializzati. La lista include personaggi noti nel mondo dello spettacolo e dello sport. Le registrazioni sono iniziate e il cast si prepara a partire per l’isola. La trasmissione tornerà in onda nelle prossime settimane.