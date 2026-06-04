L’arte viene vista come un dono sia per chi la crea sia per chi la osserva, secondo un’artista e arteterapeuta. In un’intervista, ha spiegato che attraverso l’arte si può riconoscersi, emozionarsi e sentirsi meno soli. La sua prospettiva sottolinea il valore terapeutico dell’espressione artistica, considerandola uno strumento per il benessere emotivo e la connessione tra le persone.

L’arte è un dono per chi crea, ma anche per chi osserva, perché può riconoscersi, emozionarsi e sentirsi meno solo. Crede fervidamente al fatto che l’arte possa essere un mezzo efficace e profondo per conoscere noi stessi, oltre che per aiutarci a farci conoscere agli altri, Oriana Papini. Di recente è stata la promotrice della mostra “Io e il mio personaggio” per la quale ha svolto il ruolo di arteterapeuta per i ragazzi della Cooperativa La Quercia. Oriana, tu sei sia una brava artista che un’accorta arteterapeuta. Come hai deciso di insegnare e di condividere la tua passione, nonché le tue conoscenze, con gli altri? Credo che l’arte abbia senso quando riesce anche a creare relazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Intervista a Oriana Papini, artista e arteterapeuta poetica e profonda

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