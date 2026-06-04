Su Disney+ è arrivata la serie “The Testaments”, sequel di “The Handmaid’s Tale”, ambientata in un mondo distopico. L’adattamento televisivo si concentra su una storia di formazione ambientata nelle atmosfere oppressive di Gilead. L’attrice che interpreta la Becca ha dichiarato di essere rimasta sbalordita leggendo il copione. La narrazione si sviluppa attraverso le vicende di personaggi coinvolti in un regime totalitario, mantenendo il tono drammatico e teso della serie originale.

L’universo distopico nato dalla penna di Margaret Atwood è pronto a espandersi ulteriormente. Su Disney+ è arrivata “The Testaments”, l’attesa evoluzione dell’acclamata serie “The Handmaid’s Tale”, una drammatica storia di formazione che ci riporta nelle oscure atmosfere di Gilead. La narrazione segue le vicende delle giovani adolescenti Agnes, obbediente e devota, e Daisy, una “convertita” da poco arrivata oltre i confini del regime. Le due si muovono tra le sale dorate della scuola preparatoria d’élite per future mogli gestita da Zia Lydia, un luogo in cui l’obbedienza viene instillata con brutalità e rigide motivazioni religiose. Il legame che le unisce diventerà il catalizzatore in grado di stravolgere il loro passato, il presente e il futuro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Intervista a Mattea Conforti, la Becca di ‘The Testaments’: “Quando ho letto il copione ero sbalordita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Testaments Interview: Advice for Becka and Shunammite

Notizie e thread social correlati

Mattea Conforti: “In The Testaments ho scoperto quanto Gilead assomigli al mondo reale”In “The Testaments”, la serie sequel di “The Handmaid's Tale”, l’attrice interpreta uno dei personaggi più oscuri e sorprendenti.

Temi più discussi: Per Margaret Atwood un ruolo cameo nel finale de I Testamenti; Albingaunia, ecco l’annuncio: panchina a Matteo Cocco; The Testaments e quel dettaglio nascosto nel finale che sta entusiasmando i fan: Cosa significa; Chase Infiniti e Ann Dowd, 'Il messaggio di The Testaments: 'Resistere'.

Intervista a Mattea Conforti, la Becca di ‘The Testaments’: Quando ho letto il copione ero sbalorditaL'universo distopico nato dalla penna di Margaret Atwood è pronto a espandersi ulteriormente. Su Disney+ è arrivata The Testaments. superguidatv.it

Mattea Conforti: In The Testaments ho scoperto quanto Gilead assomigli al mondo realeInterpreta uno dei personaggi più oscuri e sorprendenti in The Testaments, la serie sequel di The Handmaid's Tale. Ha solo 20 anni ma ha alle spalle già una lunga carriera, specialmente nel mondo ... today.it