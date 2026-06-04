Internazionali femminili è tempo di semifinali | fuori la finalista 2025 Rame

Nelle semifinali dell'edizione 2025 degli Internazionali Femminili di Tennis a Caserta, una delle finaliste è stata eliminata. Il torneo, con un montepremi di 60mila dollari e ospitalità inclusa, sta proseguendo con le partite decisive. La competizione è arrivata alle fasi finali, riducendo il numero di giocatrici rimaste in gara. La semifinale ha visto una delle favorite uscire dal torneo, lasciando il campo alle ultime quattro contendenti.

Il tabellone si restringe e cresce l'attesa per le semifinali della XXXVII edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo COGEPA Bartolo Paone”, il prestigioso torneo internazionale ITF dotato di un montepremi di 60mila dollari con ospitalità che si sta disputando. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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