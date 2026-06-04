Inter De Vrij può restare | la posizione di Chivu e i possibili rinforzi
L'Inter sta considerando di mantenere De Vrij in rosa anche nella prossima stagione. La società ha comunicato la posizione di Chivu, che si occupa delle strategie di mercato, senza confermare acquisti immediati. La squadra è in fase di valutazione per eventuali rinforzi, senza ancora ufficializzare movimenti specifici. La finestra di mercato è aperta, e si attendono sviluppi ufficiali riguardo alle eventuali operazioni di trasferimento.
Con la stagione dei club ormai alle spalle, entra sempre più nel vivo il calciomercato. L’Inter, forte del double conquistato, è pronta ad apportare diverse modifiche alla rosa. Tra i reparti maggiormente sotto osservazione c’è la difesa, che la dirigenza vuole ringiovanire in vista della prossima stagione. Chivu, però, vorrebbe mantenere in squadra anche una figura d’esperienza come Stefan De Vrij, che ha la possibilità di restare in nerazzurro per un altro anno. Chivu punta su De Vrij: già scelto il ruolo. Nonostante l’età che avanza e l’infortunio rimediato all’ultima giornata contro il Bologna, che gli è costato il Mondiale con l’Olanda, Chivu sarebbe favorevole al rinnovo di De Vrij. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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