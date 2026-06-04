Inter De Vrij può restare | la posizione di Chivu e i possibili rinforzi

Notizia in breve

L'Inter sta considerando di mantenere De Vrij in rosa anche nella prossima stagione. La società ha comunicato la posizione di Chivu, che si occupa delle strategie di mercato, senza confermare acquisti immediati. La squadra è in fase di valutazione per eventuali rinforzi, senza ancora ufficializzare movimenti specifici. La finestra di mercato è aperta, e si attendono sviluppi ufficiali riguardo alle eventuali operazioni di trasferimento.